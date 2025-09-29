Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Τραγωδία στα Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη - Προχωρά η σύνταξη κατηγορητηρίου
Η δίκη αφορά 36 πρόσωπα και θα διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών στην εισαγγελική πρόταση περί παραπομπής σε δίκη 36 κατηγορουμένων, το επόμενο βήμα στη δικαστική διερεύνηση για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών αποτελεί πλέον η σύνταξη του κατηγορητηρίου.
Με αυτό θα καθοριστούν αναλυτικά οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι, ανοίγοντας τον δρόμο για τον προσδιορισμό της δίκης.
Πρόκεται για μια διαδικασία που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της μακρόχρονης ανακριτικής έρευνας, της εισαγγελικής πρότασης και της σύμφωνης γνώμης της προέδρου Εφετών, και το οποίο ουσιαστικά «χτίζει» το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η δίκη.
Υπενθυμίζεται ότι δεκατρείς ημέρες μετά την αποστολή της εισαγγελικής πρότασης, η πρόεδρος Εφετών έδωσε σήμερα τη σύμφωνη γνώμη της, εξέλιξη που επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δίκη.
Μέχρι την έκδοση των κλητηρίων θεσπισμάτων, οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την τελική μορφή της υπόθεσης.
Η δίκη αφορά 36 μη πολιτικά πρόσωπα και θα διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου θα αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.
Πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) καθώς και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα οποία καλούνται να λογοδοτήσουν για τον ρόλο τους στην αλυσίδα παραλείψεων και ευθυνών που οδήγησαν στο δυστύχημα.
Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα βρίσκονται τρία ακόμη αιτήματα εκταφής που έχουν υποβάλει συγγενείς θυμάτων, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων. Επί αυτών αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέας Πρωτοδικών.
Απομένουν βέβαια ορισμένα ζητήματα, όπως είναι η μετάφρασή του στα ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train, και ο τελικός προσδιορισμός της δίκης, η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που έχει ήδη ετοιμαστεί για να φιλοξενήσει μια τόσο μεγάλη δίκη, με δεκάδες κατηγορούμενους και δικηγόρους.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
