Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον Αλίαρτο - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά όχημα Αλίαρτος

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον Αλίαρτο - Δείτε βίντεο

Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον Αλίαρτο - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα όχημα στον Αλίαρτο Βοιωτίας το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου  permissos.gr,  το περιστατικό συνέβη  στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος του Γυμνασίου Αλιάρτου, και ως αποτέλεσμα o δρόμος έκλεισε για αρκετή ώρα. 

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αλίαρτο


Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ευτυχώς όμως ο οδηγός του πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως.



Ειδήσεις σήμερα:

Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης