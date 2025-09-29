Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον Αλίαρτο - Δείτε βίντεο
Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα όχημα στον Αλίαρτο Βοιωτίας το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου permissos.gr, το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος του Γυμνασίου Αλιάρτου, και ως αποτέλεσμα o δρόμος έκλεισε για αρκετή ώρα.
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ευτυχώς όμως ο οδηγός του πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως.
