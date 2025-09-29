Αίτημα για να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τρεις κοινότητες στο Ηράκλειο μετά τις πλημμύρες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

🌧Εικόνες που δεν περίμενε να δει κανείς στη Βιάννο σήμερα! Βίντεο από τον Κοπρώνυμο ποταμό λίγα λεπτά αφού σταμάτησε η βροχή❗️ Λήψη: Γουρνιεζάκης Μανόλης

Ποτάμια οι δρόμοι στην Άνω Βιάννο!!! Posted by viannitika.gr on Sunday, September 28, 2025



Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις στον δήμο Φαιστού

Διάβαση Τριών Αστέρων Διάβαση Περίου Διάβαση Αγίας Τριάδας

Την ίδια ώρα πλημμύρισαν οι δρόμοι και στον Τσούτσουρα μετά την έντονη βροχόπτωση. Η περιοχή «πνίγηκε» από μεγάλο όγκο νερού που έπεσε και κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο.Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού, ενημέρωσε τους δημότες ότι, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες, οι ιρλανδικές διαβάσεις στον Γεροπόταμο θα παραμείνουν κλειστές, για λόγους ασφάλειας των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών.Συγκεκριμένα, κλειστές θα παραμείνουν οι εξής διαβάσεις: