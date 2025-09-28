Βίντεο: Είναι μεγάλες ζημιές, λένε οι οδηγοί των ΙΧ που πήρε σβάρνα ο Μπισμπίκης - Κατέθεσαν στην Τροχαία
Ο ηθοποιός θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στο Αυτόφωρο κατηγορούμενος ότι προκάλεσε φθορές με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη
Στο τμήμα τροχαίας Κηφισιάς θα περάσει το βράδυ κρατούμενος ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής. Ο ηθοποιός θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στο Αυτόφωρο κατηγορούμενος ότι προκάλεσε φθορές με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μια γκαραζόπορτα και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη.
Στο Β' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής κλήθηκαν για κατάθεση οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα οποία υπέστησαν ζημιές. «Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ότι είναι να γίνει θα γίνει, το πράγμα θα πάρει μια φυσιολογική εξέλιξη. Μας χτύπησαν. Κατεβήκαμε το πρωί και το είδαμε. Ήρθε η αστυνομία και μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση. Ήρθαμε, δώσαμε τις καταθέσεις μας όλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ζημιές μας πρέπει να γίνει εκτίμηση. Είναι μεγάλες ζημιές», είπε ένας οδηγός.
«Ότι ήταν να πούμε το είπαμε στην αστυνομία. Σηκωθήκαμε το πρωί και τα είδαμε. Μας πήρε η Τροχαία Κηφισιάς να έρθουμε για κατάθεση, ότι βρέθηκε ο οδηγός. Ούτε ξέραμε ποιος είναι», ανέφερε από την πλευρά της μία γυναίκα που έδωσε κατάθεση.
«Είναι μεγάλη ζημιά και στα αυτοκίνητα, στον μαντρότοιχο, στα κάγκελα. Μεγάλη είναι η ζημιά», είπε οδηγός.
