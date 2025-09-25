Αυστραλιανή ταινία αλλοιώθηκε ψηφιακά στην Κίνα ώστε ένα γκέι ζευγάρι να παρουσιάζεται ως στρέιτ
Αυστραλιανή ταινία αλλοιώθηκε ψηφιακά στην Κίνα ώστε ένα γκέι ζευγάρι να παρουσιάζεται ως στρέιτ
Ο παγκόσμιος διανομέας Neon κατήγγειλε την παρέμβαση και απαίτησε να σταματήσει η διανομή της λογοκριμένης βερσιόν
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κίνα η ψηφιακή αλλοίωση μιας αυστραλιανής ταινίας έτσι ώστε ένα γκέι ζευγάρι να εμφανίζεται ως στρέιτ στη σκηνή του γάμου τους.
Σύμφωνα με το BBC, η ταινία τρόμου Together, με πρωταγωνιστές τον Ντέιβ Φράνκο και την Άλισον Μπρι, προβλήθηκε σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες της Κίνας στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της προώθησης της πριν την επίσημη κυκλοφορία της στη χώρα. Ωστόσο, οι θεατές αντιλήφθηκαν ότι ορισμένες σκηνές είχαν τροποποιηθεί, αφού διέφεραν σημαντικά από τις αντίστοιχες της αυθεντικής εκδοχής που έχουν διαρρεύσει online.
Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει επίσημα στην Κίνα στις 19 Σεπτεμβρίου, κάτι που τελικά δεν συνέβη λόγω των επιπτώσεων αυτής της παρέμβασης. Ο παγκόσμιος διανομέας της ταινίας, Neon, καταδίκασε την αλλοίωση, δηλώνοντας ότι «δεν εγκρίνει αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία... και απαιτεί να σταματήσει η διανομή του φιλμ», σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα.
Η ταινία body horror, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αυστραλού Μάικλ Σανκς, ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετακομίζει στην επαρχία και έρχεται αντιμέτωπο με μια μυστηριώδη δύναμη που επηρεάζει τα σώματά τους, τις ζωές τους και τη σχέση τους.
Ωστόσο, με την έναρξη των προβολών στην Κίνα, οι θεατές παρατήρησαν ότι ορισμένες σκηνές σεξ και γυμνού είχαν τροποποιηθεί.
Σε μία από αυτές, στην οποία ο πρωταγωνιστής εμφανίζεται στο ντους, η κινεζική εκδοχή πρόσθεσε ψηφιακά ατμό ώστε να καλύπτεται το γυμνό σώμα του.
Οι περισσότερες αντιδράσεις, όμως, επικεντρώθηκαν στη σκηνή του γάμου ενός ομόφυλου ζευγαριού που είχε αλλοιωθεί ψηφιακά, με το πρόσωπο του ενός άνδρα να αντικαθίσταται από γυναικείο. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν και αρκετές αναφορές στη σχέση του γκέι ζευγαριού μέσα στην ταινία.
Η λογοκρισία τέτοιου είδους δεν είναι ασυνήθιστη στην Κίνα — όπου οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν αναγνωρίζονται και τα LGBTQ θέματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ταμπού. Αυτή τη φορά, όμως, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αλλοίωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για κομμένες σκηνές — αλλά για διαστρέβλωση και παραποίηση», ανέφερε ανάρτηση στην πλατφόρμα Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9/10. «Όχι μόνο αλλοίωσαν την πλοκή, αλλά προσέβαλαν και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ηθοποιού. Είναι αηδιαστικό», σημείωσε άλλος χρήστης.
Σύμφωνα με το BBC, η ταινία τρόμου Together, με πρωταγωνιστές τον Ντέιβ Φράνκο και την Άλισον Μπρι, προβλήθηκε σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες της Κίνας στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της προώθησης της πριν την επίσημη κυκλοφορία της στη χώρα. Ωστόσο, οι θεατές αντιλήφθηκαν ότι ορισμένες σκηνές είχαν τροποποιηθεί, αφού διέφεραν σημαντικά από τις αντίστοιχες της αυθεντικής εκδοχής που έχουν διαρρεύσει online.
Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει επίσημα στην Κίνα στις 19 Σεπτεμβρίου, κάτι που τελικά δεν συνέβη λόγω των επιπτώσεων αυτής της παρέμβασης. Ο παγκόσμιος διανομέας της ταινίας, Neon, καταδίκασε την αλλοίωση, δηλώνοντας ότι «δεν εγκρίνει αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία... και απαιτεί να σταματήσει η διανομή του φιλμ», σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα.
Η ταινία body horror, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αυστραλού Μάικλ Σανκς, ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετακομίζει στην επαρχία και έρχεται αντιμέτωπο με μια μυστηριώδη δύναμη που επηρεάζει τα σώματά τους, τις ζωές τους και τη σχέση τους.
Ποιες σκηνές αλλοιώθηκανTo φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance τον Ιανουάριο και προβλήθηκε σε ΗΠΑ και Αυστραλία τον Ιούλιο, αποσπώντας θετικές κριτικές και συγκεντρώνοντας βαθμολογία 90% στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes.
Ωστόσο, με την έναρξη των προβολών στην Κίνα, οι θεατές παρατήρησαν ότι ορισμένες σκηνές σεξ και γυμνού είχαν τροποποιηθεί.
Σε μία από αυτές, στην οποία ο πρωταγωνιστής εμφανίζεται στο ντους, η κινεζική εκδοχή πρόσθεσε ψηφιακά ατμό ώστε να καλύπτεται το γυμνό σώμα του.
Οι περισσότερες αντιδράσεις, όμως, επικεντρώθηκαν στη σκηνή του γάμου ενός ομόφυλου ζευγαριού που είχε αλλοιωθεί ψηφιακά, με το πρόσωπο του ενός άνδρα να αντικαθίσταται από γυναικείο. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν και αρκετές αναφορές στη σχέση του γκέι ζευγαριού μέσα στην ταινία.
Η λογοκρισία τέτοιου είδους δεν είναι ασυνήθιστη στην Κίνα — όπου οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν αναγνωρίζονται και τα LGBTQ θέματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ταμπού. Αυτή τη φορά, όμως, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αλλοίωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για κομμένες σκηνές — αλλά για διαστρέβλωση και παραποίηση», ανέφερε ανάρτηση στην πλατφόρμα Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9/10. «Όχι μόνο αλλοίωσαν την πλοκή, αλλά προσέβαλαν και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ηθοποιού. Είναι αηδιαστικό», σημείωσε άλλος χρήστης.
Την Τετάρτη, η Neon εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις αλλαγές και επικρίνοντας την κινεζική εταιρεία διανομής Hishow, που δεν έχει ακόμα σχολιάσει το ζήτημα.
«Η Neon δεν εγκρίνει την μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση της ταινίας από την Hishow και έχει ζητήσει να σταματήσει η διανομή αυτής της τροποποιημένης εκδοχής», αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε σε αμερικανικά μέσα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Κίνα χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για την αλλοίωση σκηνών σεξουαλικού περιεχομένου. Στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Oppenheimer, μια γυμνή σκηνή με τη Φλόρενς Πιου υποβλήθηκε σε ψηφιακή επεξεργασία ώστε να εμφανίζεται με μαύρο φόρεμα στις κινεζικές αίθουσες.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
«Η Neon δεν εγκρίνει την μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση της ταινίας από την Hishow και έχει ζητήσει να σταματήσει η διανομή αυτής της τροποποιημένης εκδοχής», αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε σε αμερικανικά μέσα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Κίνα χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για την αλλοίωση σκηνών σεξουαλικού περιεχομένου. Στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Oppenheimer, μια γυμνή σκηνή με τη Φλόρενς Πιου υποβλήθηκε σε ψηφιακή επεξεργασία ώστε να εμφανίζεται με μαύρο φόρεμα στις κινεζικές αίθουσες.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα