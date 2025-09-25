Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Φωτιά έκαψε 70 τόνους βαμβάκι στην Καρδίτσα
Φωτιά έκαψε 70 τόνους βαμβάκι στην Καρδίτσα
Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες νυχτερινές ώρες της Πέμπτης σε εκκοκκιστήριο στο 14ο χλμ Καρδίτσας - Λάρισας
Μεγάλη καταστροφή που υπολογίζεται σε 70 τόνους καμένου σύσπορο βαμβάκι προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες νυχτερινές ώρες της Πέμπτης σε εκκοκκιστήριο στο 14ο χλμ Καρδίτσας - Λάρισας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net η φωτιά έγινε αντιληπτή περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.
Λόγω του εύφλεκτου υλικού η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις και απαιτήθηκε περισσότερες από τρεις ώρες από τους 15 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με έξι οχήματα, προκειμένου η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο και να αποτραπεί η επέκτασή της
Έρευνα για τη φωτιά διεξάγεται το ανακρτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net η φωτιά έγινε αντιληπτή περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.
Λόγω του εύφλεκτου υλικού η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις και απαιτήθηκε περισσότερες από τρεις ώρες από τους 15 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με έξι οχήματα, προκειμένου η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο και να αποτραπεί η επέκτασή της
Έρευνα για τη φωτιά διεξάγεται το ανακρτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα