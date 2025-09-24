Σκλαβενίτης: Δεν έχουμε παραβεί τον νόμο, θα ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή μας
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία υποστηρίζει ότι το πρόστιμο της επιβλήθηκε με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων
Δεν έχουμε παραβεί το νόμο και δεν έχει γίνει καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών μας, υποστηρίζει η εταιρεία Σκλαβενίτης μετά το πρόστιμο του 1,44 εκατ. ευρώ που της επιβλήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ. Η εταιρεία υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε μετά από εσφαλμένη και αυθαίρετη εκτίμηση των δεδομένων και για το λόγο αυτό θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα για τη δικαίωση και την απαλλαγή της.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, αναφέρεται:
Αγαπητοί μας Πελάτες και Συνεργάτες,
Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην Επιχείρησή μας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 1.440.000€, επικαλούμενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από έλεγχο σε 36 ταμπελάκια τιμών στο Κατάστημά μας στη Νέα Χαλκηδόνα.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η Επιχείρησή μας δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των Πελατών μας.
Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους Πελάτες μας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώματος σε ταμπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταμπελάκια υπήρχε η ένδειξη «ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ», ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη ΑΤ με ιδιαίτερα μικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους.
Όσον αφορά δε στο κίτρινο χρώμα, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταμπελάκια στα Καταστήματά μας, προκειμένου οι Πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα με χαμηλές τιμές.
Η Επιχείρησή μας τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιμο της επιβλήθηκε με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
