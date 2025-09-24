Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την αδελφή του - Δήλωσε μετανιωμένος



Το χρονικό, μέσα από την απολογία του 50χρονου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, οπου, το περασμένο Σάββατο, σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη στην περιοχή τηςστηνΟ κατηγορούμενος,, διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ενώπιον του 4η τακτική ανακρίτρια, ο 50χρονος πήρε τον δρόμο για την φυλακή.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε και στον ανακριτή ότι τέλεσε το έγκλημα, λέγοντας ότι βγήκε εκτός εαυτού και έχασε τον έλεγχο, μετά από δύο παρατηρήσεις που του έκανε η αδελφή του για την καθαριότητα του σπιτιού. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, είχε τηλεφωνικό καβγά με την σύζυγό του όταν τηςκαι αυτό, όπως είπε, τον επηρέασε ψυχολογικά. Ο 50χρονος δήλωσε βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του και εκτός από τις προφορική απολογία του κατέθεσε και απολογητικό υπόμνημα.Η μεταγωγή του στα δικαστήρια έγινε περίπου στην 1 το μεσημέρι, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ ενώ την ίδια, συγγενείς και φίλοι έλεγαν αποχαιρετούσαν την αδελφή του που κηδεύονταν στα κοιμητήρια του Ευόσμου.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στη σύντομη απολογία του προανακριτικά, ο κατηγορούμενος περιέγραψε το χρονικό εκείνης της ημέρας, από τη στιγμή που παρέλαβε την 59χρονη αδελφή του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, έως και την ώρα που μετέβησαν στο διαμέρισμά της και ακολούθησε η ανθρωποκτονία.Ο 50χρονος κατέθεσε ότι εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για να παραλάβει την αδελφή του και να τη μεταφέρει στην οικία της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγό του και, όταν της ανέφερε ότι θα διανυκτέρευε στο σπίτι της αδελφής του, ακολούθησε έντονος λεκτικός καβγάς. Η σύζυγός του, όπως κατέθεσε ο κατηγορούμενος, του είπε θυμωμένη και με έντονο ύφος να μαζέψει τα πράγματά του από την κοινή τους εστία και να μετακομίσει μόνιμα στην αδελφή του.Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό του προκάλεσε έντονη ταραχή και δυσφορία, χωρίς όμως να μπορεί να φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν λίγη ώρα αργότερα. Αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, επί της οδού Αλεξανδρείας 60, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τις στιγμές έντασης μέχρι και το χρονικό σημείο που η αδελφή του έπεσε νεκρή όταν την έπνιξε με τη σακούλα.Όπως είπε, μόλις έφτασαν στην οικία του θύματος, η οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – είχε εμμονή με την καθαριότητα γιατί φοβόταν τα μικρόβια, η 59χρονη του μίλησε πολύ έντονα και άσχημα, επειδή πάτησε με τις κάλτσες του εκεί όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του. Επιπλέον, ακολούθησε και μία δεύτερη παρατήρηση με επιθετικό ύφος, αυτή τη φορά για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας, σύμφωνα με τον 50χρονο.