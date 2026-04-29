Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Πάνω από 1,2 εκατ. άνθρωποι στον Λίβανο θα αντιμετωπίσουν οξεία πείνα λόγω του πολέμου
Έκθεση προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση της επισιτιστικής ανασφάλειας έως τον Αύγουστο 2026
Έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, αναφέρει ότι περισσότερα από 1,2 εκατ. άνθρωποι στον Λίβανο αναμένεται να αντιμετωπίσουν οξεία πείνα λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.
Περίπου «1,24 εκατομμύρια άνθρωποι -σχεδόν ένας στους τέσσερις από τον πληθυσμό που αναλύθηκε- αναμένεται να αντιμετωπίσουν επισιτιστική ανασφάλεια» σε επίπεδα κρίσης ή ακόμα χειρότερα μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2026, αναφέρει κοινή δήλωση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του Υπουργείου Γεωργίας του Λιβάνου.
Αυτό σηματοδοτεί μια «σημαντική επιδείνωση» σε σχέση με την κατάσταση πριν από το ξέσπασμα του πολέμου τον Μάρτιο, «όταν περίπου 874.000 άνθρωποι, περίπου το 17% του πληθυσμού, αντιμετώπιζαν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», αναφέρεται στη δήλωση.
«Η επιδείνωση οφείλεται στη σύγκρουση, στον εκτοπισμό και στις οικονομικές πιέσεις».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
