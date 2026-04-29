Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Συνελήφθη 20χρονος που έκλεβε βαλίτσες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ο νεαρός άνδρας είναι κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση
Στην σύλληψη ενός 20χρονου ο οποίος έκλεβε βαλίτσες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Ο νεαρός άνδρας προέβαινε σε κλοπές αποσκευών επιβατών στο χώρο του αεροδρομίου και πλέον είναι κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 27-4-2026, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας οι οποίοι περιπολούσαν, εντόπισαν τον 20χρονο να κινείται προς τον Σταθμό Προαστιακού του Αεροδρομίου, κρατώντας δύο αποσκευές που μόλις είχε αφαιρέσει από επιβάτες στο χώρο του αεροδρομίου και τον ακινητοποίησαν.
Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, εξιχνιάστηκε ακόμα μία περίπτωση κλοπής αποσκευής επιβάτη που διέπραξε ο 20χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 25-4-2026.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
