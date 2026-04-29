Βρετανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση με λοστό από μεθυσμένο ενώ έτρωγε στην Κρήτη
Βρετανός τουρίστας ήρθε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν ενώ απολάμβανε το γεύμα του αμέριμνος, σε εξέδρα δίπλα στο κύμα στην Χερσόνησο Κρήτης, δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σηκώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρπαξε ένα λοστό και επιτέθηκε στον τουρίστα, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Μάλιστα ο Βρετανός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ του έγιναν και ράμματα.

Ο παθών σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, είπε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του Βούλγαρου, ωστόσο ο φερόμενος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
