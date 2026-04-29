Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πάρο, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα
Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πάρο, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» - Συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια

Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πάρο, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Παροικιάς, στην Πάρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος παρέσυρε πεζή ανήλικη Γαλλίδα. Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της. 

Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.
4 ΣΧΟΛΙΑ

