Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Πάρο, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα
Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» - Συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Παροικιάς, στην Πάρο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος παρέσυρε πεζή ανήλικη Γαλλίδα. Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της.
Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα