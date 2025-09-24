Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Θεσσαλονίκη: Ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του απολογείται σήμερα την ώρα της κηδείας της
Στις 12 το μεσημέρι στον Εύοσμο η κηδεία της άτυχης γυναίκας - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση η κατηγορία για τον 50χρονο
Η ώρα του ανακριτή έφτασε για τον 50χρονο που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου.
Σε βάρος του καθ’ ομολογίαν δράστη του εγκλήματος, που σόκαρε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μετά την προθεσμία που έλαβε για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Την ίδια ώρα, η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί με την κηδεία της 59χρονης η οποία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στα κοιμητήρια του Ευόσμου. Εκείνη την ώρα ο αδελφός της θα βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή και θα εξηγεί τον τρόπο που της αφαίρεσε τη ζωή.
Ο 50χρονος πιθανότατα θα κρατήσει την ίδια στάση που είχε και προανακριτικά και θα υποστηρίξει ότι τέλεσε το έγκλημα όταν, με αφορμή δύο παρατηρήσεις που του έκανε η 59χρονη αδελφή του, βγήκε «εκτός εαυτού».
Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε το protothema.gr, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η παρατήρηση που του έκανε η 59χρονη όταν πάτησε με τις κάλτσες του εκεί όπου είχε αφήσει τα παπούτσια, αλλά και μία δεύτερη που ακολούθησε αμέσως μετά, ήταν η αφορμή για να την πνίξει με σακούλα.
Ο 50χρονος κατέθεσε ότι εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για να παραλάβει την αδελφή του και να τη μεταφέρει στην οικία της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγό του και, όταν της ανέφερε ότι θα διανυκτέρευε στο σπίτι της αδελφής του, ακολούθησε έντονος λεκτικός καβγάς. Η σύζυγός του, όπως κατέθεσε ο κατηγορούμενος, του είπε θυμωμένη και με έντονο ύφος να μαζέψει τα πράγματά του από την κοινή τους εστία και να μετακομίσει μόνιμα στην αδελφή του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό του προκάλεσε έντονη ταραχή και δυσφορία, χωρίς όμως να μπορεί να φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν λίγη ώρα αργότερα. Αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, επί της οδού Αλεξανδρείας 60, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τις στιγμές έντασης μέχρι και το χρονικό σημείο που η αδελφή του έπεσε νεκρή όταν την έπνιξε με τη σακούλα.
Όπως είπε, μόλις έφτασαν στην οικία του θύματος, η οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – είχε εμμονή με την καθαριότητα γιατί φοβόταν τα μικρόβια, η 59χρονη του μίλησε πολύ έντονα και άσχημα, επειδή πάτησε με τις κάλτσες του εκεί όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του. Επιπλέον, ακολούθησε και μία δεύτερη παρατήρηση με επιθετικό ύφος, αυτή τη φορά για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας, σύμφωνα με τον 50χρονο.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι αυτές οι δύο παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με τον καβγά που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τη σύζυγό του, τον έκαναν να ενεργήσει με τρόπο που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποια στιγμή αντιλήφθηκε τις ενέργειές του και αμέσως μετά το φονικό κάλεσε τη σύζυγό του στο τηλέφωνο και έπειτα την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας για το συμβάν και ζητώντας να καλέσουν το ΕΚΑΒ.
Σημειώνεται ότι, λίγο πριν ολοκληρώσει την απολογία του, ο κατηγορούμενος δήλωσε βαθιά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και μετανιωμένος.
Το χρονικό, μέσα από την απολογία του 50χρονουΣύμφωνα με πληροφορίες, στη σύντομη απολογία του ενώπιον των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος περιέγραψε το χρονικό εκείνης της ημέρας, από τη στιγμή που παρέλαβε την 59χρονη αδελφή του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, έως και την ώρα που μετέβησαν στο διαμέρισμά της και ακολούθησε η ανθρωποκτονία.
Πάλεψε για τη ζωή τηςΑπό την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό της 59χρονης, προέκυψε ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός και γρήγορος. Επιπλέον, η σορός της έφερε αμυντικά τραύματα, κάτι που δηλώνει ότι προσπάθησε να σώσει τη ζωή της, όταν ο 50χρονος ξεκίνησε να την πνίγει με τον βρόχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.
