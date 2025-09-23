Ποινή φυλάκισης 2 ετών τον Παλαιστίνιο για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω - «Δεν λειτουργώ σωστά μετά από χτύπημα στο κεφάλι» υποστήριξε
Ποινή φυλάκισης 2 ετών τον Παλαιστίνιο για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω - «Δεν λειτουργώ σωστά μετά από χτύπημα στο κεφάλι» υποστήριξε
«Δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω» είπε ο κατηγορούμενος στη δίκη του
Ποινή φυλάκισης δύο ετών, την οποία θα εκτίσει, επέβαλλε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω στις 15 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για τον ίδιο άνδρα, ο οποίος προ ημερών είχε περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί για εμπρησμούς στον Υμηττό και αμέσως μετά είχε προφυλακιστεί.
Σήμερα κατά τη δίκη του στο Αυτόφωρο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε τις επιθέσεις στις τρεις γυναίκες, λέγοντας όμως ότι δεν γνωρίζει γιατί τις διέπραξε.
Μεταξύ άλλων είπε στο δικαστήριο: «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά».
-Προεδρος: Αυτά τα περιστατικά τα θυμάστε;
Κατηγορούμενος: Δεν τα θυμάμαι. Έκανα αυτά τα πράγματα αλλά δεν ξέρω τον λόγο
-Εισαγγελεας: Γιατί τις πλησίασες τι ήθελες να κάνεις;
Κατηγορούμενος: Δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.
Συγκεκριμένα, η ενήλικη καταγγέλουσα ηλικίας 58 ετών, περιέγραψε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της:
«Περπατούσα στο Αιγάλεω μαζί με την κόρη μου. Ξαφνικά εκεί που συζητούσαμε νιώθω μια πίεση πίσω μου δεν ήξερα τι μου συμβαίνει σαν κάτι να με σταματάει να μην μπορώ να κουνηθώ. Αριστερά δεξιά με πήγαινε, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει ήταν πίσω μου. Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, ήταν τελείως ξαφνικά όλα. Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου, ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα».
Στη συνέχεια ο πατέρας της 14χρονης καταγγέλουσας κατέθεσε: «Εμένα με κάλεσε η γυναίκα μου είπε τι έκανε στο παιδί εγώ πήγα κατευθείαν στην ασφάλεια. Μου είπε ότι το παιδί περπάταγε στο δρόμο, πήγε και την άρπαξε από πίσω πέρασε τα χέρια από τη στήθος την άρπαξε από το λαιμό την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα.
Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε. Αυτό είχα σαν περιγραφή από την κόρη μου».
Τέλος η μητέρα της 17χρονης καταγγέλουσας περιέγραψε στο δικαστήριο: «Βλέπω τον δράστη φοβάται τρέχει γρήγορα να την ακολουθεί το παιδί μου φωνάζει φύγε, εγώ ανοίγω στο παιδί που ήταν στην είσοδο του σπιτιού. Εκείνος ξανά ανοίγει την πόρτα σήκωσε την μπλούζα του κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη».
