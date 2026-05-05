Χτύπησε με μία μεγάλη πέτρα την κόρη μου στον θώρακα, λέει η μητέρα 15χρονης για τον ντελιβερά που είχε γίνει εφιάλτης για περαστικούς στην Κηφισιά
Χτύπησε με μία μεγάλη πέτρα την κόρη μου στον θώρακα, λέει η μητέρα 15χρονης για τον ντελιβερά που είχε γίνει εφιάλτης για περαστικούς στην Κηφισιά
Όπως λέει, το κορίτσι γλίτωσε τα χειρότερα σηκώνοντας τα χέρια για να αμυνθεί καθώς ο αλλοδαπός τη σημάδεψε με την πέτρα στο κεφάλι
Ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της Κηφισιάς είχε γίνει το τελευταίο διάστημα ο Πακιστανός ο οποίος χθες το απόγευμα συνελήφθη για τις άγριες επιθέσεις σε 6 άτομα, ανάμεσά τους και σε μια 15χρονη.
Η μητέρα της ανήλικης μιλά στο protothema.gr και περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη της στα χέρια του αδίστακτου διανομέα ο οποίος τη χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στον θώρακα.
Όπως λέει, το κορίτσι γλίτωσε τα χειρότερα σηκώνοντας τα χέρια για να αμυνθεί καθώς ο αλλοδαπός τη σημάδεψε με την πέτρα στο κεφάλι.
«Σε εμάς ήταν η πρώτη επίθεση. Η κόρη μου περπατούσε αμέριμνη στην Κώστα Βάρναλη και είδε από μακριά κάτι φώτα να την τυφλώνουν. Και ξαφνικά είδε μπροστά της έναν με ένα λευκό κράνος να την χτυπά. Δεν της είπε τίποτα, εν ψυχρώ επιτέθηκε. Ήθελε απλά να κάνει αυτό.
Τη χτύπησε στο θώρακα με μια μεγάλη πέτρα γιατί η κόρη μου πρόλαβε να βάλει το χέρι της μπροστά. Αυτός ήθελε να την πετύχει στο κεφάλι» αναφέρει η μητέρα της 15χρονης η οποία μόλις έμαθε για τις υπόλοιπες επιθέσεις πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.
«Εμείς δεν ξέραμε ότι είχε χτυπήσει και άλλους. Εγώ το έμαθα από μια άλλη κυρία και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να το ψάξουμε και πήγαμε στην Ασφάλεια. Στην αρχή δεν ξέραμε μήπως αυτός είχε κάποια εμμονή με το παιδί. Η κόρη μου μόνο το μηχανάκι αναγνώρισε. Από το φόβο της δεν θυμάται τίποτα, μόνο το λευκό κράνος. Αλλά αυτός ήθελε να την πετύχει κεφάλι και πρόσωπο» τονίζει η ίδια.
Η μητέρα της ανήλικης μιλά στο protothema.gr και περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη της στα χέρια του αδίστακτου διανομέα ο οποίος τη χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στον θώρακα.
Όπως λέει, το κορίτσι γλίτωσε τα χειρότερα σηκώνοντας τα χέρια για να αμυνθεί καθώς ο αλλοδαπός τη σημάδεψε με την πέτρα στο κεφάλι.
«Σε εμάς ήταν η πρώτη επίθεση. Η κόρη μου περπατούσε αμέριμνη στην Κώστα Βάρναλη και είδε από μακριά κάτι φώτα να την τυφλώνουν. Και ξαφνικά είδε μπροστά της έναν με ένα λευκό κράνος να την χτυπά. Δεν της είπε τίποτα, εν ψυχρώ επιτέθηκε. Ήθελε απλά να κάνει αυτό.
Τη χτύπησε στο θώρακα με μια μεγάλη πέτρα γιατί η κόρη μου πρόλαβε να βάλει το χέρι της μπροστά. Αυτός ήθελε να την πετύχει στο κεφάλι» αναφέρει η μητέρα της 15χρονης η οποία μόλις έμαθε για τις υπόλοιπες επιθέσεις πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.
«Εμείς δεν ξέραμε ότι είχε χτυπήσει και άλλους. Εγώ το έμαθα από μια άλλη κυρία και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να το ψάξουμε και πήγαμε στην Ασφάλεια. Στην αρχή δεν ξέραμε μήπως αυτός είχε κάποια εμμονή με το παιδί. Η κόρη μου μόνο το μηχανάκι αναγνώρισε. Από το φόβο της δεν θυμάται τίποτα, μόνο το λευκό κράνος. Αλλά αυτός ήθελε να την πετύχει κεφάλι και πρόσωπο» τονίζει η ίδια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα