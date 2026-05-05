ΓΣΕΕ: Πρόεδρος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος, η σύνθεση του ΔΣ

Ο Αντώνης Καρράς της ΔΑΚΕ στη θέση του Γενικού Γραμματέα αντί του Νίκου Φωτόπουλου





Η σημαντική αλλαγή στη συγκρότηση του νέου προεδρείου είναι ότι τη θέση του Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο Αντώνης Καράς, επικεφαλής της ΔΑΚΕ. Τη θέση κατείχε στο προηγούμενο προεδρείο κατείχε ο Νίκος Φωτόπουλος ο οποίος μετά τη συρρίκνωση της δύναμης της παράταξής του ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ ( από 3 σε 2 έδρες) παραιτήθηκε από το ΔΣ της ΓΣΕΕ παραχωρώντας τη θέση του στον Κώστα Γενιδούνια.







Το προεδρείο της ΓΣΕΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:



Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ







Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ



Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



Για μια ακόμη τριετία εξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τη συνεδρίαση σήμερα της νέας διοίκησης η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της.Η σημαντική αλλαγή στη συγκρότηση του νέου προεδρείου είναι ότι τη θέση του Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο, επικεφαλής της ΔΑΚΕ. Τη θέση κατείχε στο προηγούμενο προεδρείο κατείχε οο οποίος μετά τη συρρίκνωση της δύναμης της παράταξής του ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ ( από 3 σε 2 έδρες) παραιτήθηκε από το ΔΣ της ΓΣΕΕ παραχωρώντας τη θέση του στον Κώστα Γενιδούνια.Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΑΣΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη και μάλιστα ενισχυμένη κατά μία έδρα ( 20 έδρες) φτάνοντας σε ποσοστό 42.8%. Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα συνεχίσει να κρατά το τιμόνι της ΓΣΕΕ ,θεσμική θέση που δε θα θελήσει να αποχωριστεί – όπως σχολιάζουν οι αντίπαλοί του- όσο χρονικό διάστημα εκκρεμούν στον εισαγγελέα οι υποθέσεις του για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων και για το «πόθεν έσχες».

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:



Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:



ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων:



ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)



Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος:



ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:



ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

