Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στον Φλοίσβο για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας
Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στον Φλοίσβο για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα πτήσεων, που θα περιλαμβάνει τόσο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη όσο και ιστορικά μοντέλα
Ενενήντα πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης συμπληρώνει φέτος η Πολεμική Αεροπορία, τιμώντας μια διαδρομή που ξεκινά από το 1931 και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη αεροπορική ισχύ. Στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο αυτή, προγραμματίζεται μεγάλη αεροπορική επίδειξη την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στις 18:00, στην Παραλία Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα πτήσεων, που θα περιλαμβάνει τόσο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη όσο και ιστορικά μοντέλα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής αεροπορίας. Από τα εμβληματικά Spitfire και τα Phantom μέχρι τα προηγμένα F-16 και Rafale, ο ουρανός της Αττικής αναμένεται να γεμίσει με θεαματικούς σχηματισμούς και δυναμικές πτήσεις. «Πάντα Έτοιμοι – Πάντα Παρόντες». Αυτή είναι η διαχρονική δέσμευση των ανδρών και γυναικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που καθημερινά φυλάσσουν τον ελληνικό ουρανό με επαγγελματισμό, αρετή και αγάπη για την πατρίδα.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι επισκέπτες να εξασφαλίσουν καλή θέση και να απολαύσουν το θέαμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 18:00, σε μια γιορτή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύει το μέλλον της ελληνικής αεροπορίας.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα πτήσεων, που θα περιλαμβάνει τόσο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη όσο και ιστορικά μοντέλα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής αεροπορίας. Από τα εμβληματικά Spitfire και τα Phantom μέχρι τα προηγμένα F-16 και Rafale, ο ουρανός της Αττικής αναμένεται να γεμίσει με θεαματικούς σχηματισμούς και δυναμικές πτήσεις. «Πάντα Έτοιμοι – Πάντα Παρόντες». Αυτή είναι η διαχρονική δέσμευση των ανδρών και γυναικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που καθημερινά φυλάσσουν τον ελληνικό ουρανό με επαγγελματισμό, αρετή και αγάπη για την πατρίδα.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι επισκέπτες να εξασφαλίσουν καλή θέση και να απολαύσουν το θέαμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 18:00, σε μια γιορτή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύει το μέλλον της ελληνικής αεροπορίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα