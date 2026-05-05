16 χρόνια από την τραγωδία της Marfin: Πολίτες αφήνουν λουλούδια για τα θύματα, δείτε εικόνες
Πολίτες περνούν από το σημείο όπου λειτουργούσε η τράπεζα, επί της Σταδίου 23, για να αφήσουν ένα λουλούδι ή και για να σταθούν για ένα λεπτό, τιμώντας τα θύματα - Στο σημείο και η Μαρία Καραγιάννη που είχε σωθεί από τη φωτιά
Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Marfin. Από το πρωί, απλοί πολίτες περνούν από το σημείο όπου λειτουργούσε η Marfin, επί της Σταδίου 23, για να αφήσουν ένα λουλούδι ή και για να σταθούν για ένα λεπτό, τιμώντας τα θύματα.
Στο σημείο βρέθηκε και η Μαρία Καραγιάννη που απεικονίζεται σε φωτογραφία από το 2010 να βρίσκεται στο μπαλκόνι του υποκαταστήματος της τράπεζας και να ζητά βοήθεια ενώ καπνοί έβγαιναν μέσα από το κτίριο.
Δείτε φωτογραφίες:
Εκεί βρίσκεται ένα μικρό μνημείο, μια πλάκα ουσιαστικά, που στήθηκε το 2020 και στην οποία αναγράφεται η εξής φράση: «Σε αυτό το κτίριο, στις 5 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους, Ποτέ ξανά».
Στο σημείο βρέθηκε και άφησε λουλούδια και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.
«Πιστεύω ότι ήταν μία εγκληματική ενέργεια, αυτοί που έβαλαν τη φωτιά, πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρούνται ακόμη, οι περισσότεροι έχουν συνταξιοδοτηθεί αλλά κάποιοι ακόμα εργάζονται», είπε υπάλληλος της τράπεζας.
Κατά τη διάρκεια της πορείας, άγνωστοι έριξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin Egnatia Bank στην οδό Σταδίου 23. Το κτίριο τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες, εγκλωβίζοντας υπαλλήλους που βρίσκονταν μέσα.
Παρά τις προσπάθειες συναδέλφων και πυροσβεστών, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα), η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο Επαμεινώνδας Τσακάλης, 36 ετών. Άλλοι υπάλληλοι κατάφεραν να διασωθούν, ορισμένοι με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.
Το γεγονός προκάλεσε πανελλήνιο σοκ και οδύνη, αλλά και οργή, ενώ, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε την «ταφόπλακα» και των δυναμικών κινητοποιήσεων εκείνης της περιόδου. Η επίθεση καταδικάστηκε από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης δεν απέδωσαν καρπούς.
Marfin: Τι είχε γίνει στις 5 Μαΐου του 2010Στις 5 Μαΐου 2010, η Αθήνα συγκλονιζόταν από μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις και γενικές απεργίες, εν μέσω της οξύτατης οικονομικής κρίσης και της ψήφισης του πρώτου Μνημονίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, εκτυλίχθηκε μια ανείπωτη τραγωδία που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
