«Κυνήγησε το παιδί μου μαζί με άλλα τρία παιδάκια»: Τι λέει μητέρα στην Σύμη για τους Αιγύπτιους που κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να αποπλανήσουν ανήλικα παιδιά
Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης τους

Ένταση και οργή επικρατούν στην Σύμη έπειτα από τις σοβαρές καταγγελίες πως δύο Αιγύπτιοι φέρονται να προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να αποπλανήσουν ανήλικα παιδιά.

Οι καταγγελίες που είδαν το φως, κινητοποίησαν τις Αρχές οι οποίες και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

Ο φόβος κυριαρχεί στην Σύμη με κατοίκους και γονείς να περιγράφουν στιγμές αγωνίας και πανικού ενώ καταγγέλλουν και την στάση της αστυνομίας.

«Πήγε και έλεγε σε παιδάκια πάρε 50€ και έλα να σε “…”. Ότι κυνήγησε το παιδί μου μαζί με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αμφισβήτησε ότι κυνήγησε τα παιδιά μας που ήρθαν τρομοκρατημένα στο σπίτι», ανέφερε κάτοικος στην κάμερα όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Mega.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, οι δύο άνδρες κινούνταν σε σημεία όπου συχνάζουν ανήλικοι και έφηβοι, επιχειρώντας να έρθουν σε επαφή μαζί τους με ύποπτο τρόπο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρονται να υπήρξαν ακόμη και απειλές. Στις καταγγελίες που είδαν το φως, οι δύο Αιγύπτιοι προσπάθησαν μέσα σε μια εβδομάδα να αποπλανήσουν ανηλίκους δύο φορές. 

Ένταση έξω από το αστυνομικό τμήμα

Το βράδυ της Κυριακής δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για την υπόθεση. εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου αποφάσισε την αναβολή της για τις 20 Μαΐου 2027.

Σε βάρος των δύο Αιγυπτίων έχει σχηματιστεί δικογραφία ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης τους.

