Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 76 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 εκτροφές της Λέσβου
Τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε ελέγχους κατά το διάστημα 15 Μαρτίου έως 4 Μαΐου

Σε 76 ανέρχονται τα καταγεγραμμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου κατά το διάστημα 15 Μαρτίου έως 4 Μαΐου, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 15 εκτροφές βοοειδών και 72 μικτές εκτροφές.

Επιπλέον 22.957 ζώα εξετάστηκαν με αιμοληψία, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρελήφθησαν συνολικά 36.089 δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο.

Στην ίδια ενημέρωση το ΥΠΑΑΤ καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού.

Όπως υπογραμμίζει ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση.

Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Σημειώνει τέλος ότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.

