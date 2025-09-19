ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος που ξυλοκόπησε 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χατζηκώστα -  Η επιμέλεια του 16χρονου ανατίθεται στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος που ξυλοκόπησε 15χρονο στα Ιωάννινα
Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα ο 16χρονος μαθητής που συνελήφθη το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου στα Ιωάννινα, αναφέρουν πληροφορίες του EpirusTV.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται  στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, καθώς από τον ξυλοδαρμό του προκλήθηκε κάταγμα γνάθου.  

Υπενθυμίζεται ότι για την εν λόγω υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας του, ενώ σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την απολογία του ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος και με απόφαση του ανακριτή η επιμέλειά του ανατίθεται στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και απαγορεύεται να πλησιάζει τον 15χρονο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.


