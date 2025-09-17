Στο νοσοκομείο 15χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 16χρονο συμμαθητή του στα Ιωάννινα
Στο νοσοκομείο 15χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 16χρονο συμμαθητή του στα Ιωάννινα
Ο πατέρας του συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος - Απολογείται την Παρασκευή ο 16χρονος
Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χατζηκώστα με σπασμένη την κάτω γνάθο, νοσηλεύεται μαθητής 15 ετών, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από έναν 16χρονο, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ανατολή Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά την καταγγελία των γονιών του θύματος, συνελήφθησαν ο 16χρονος και ο πατέρας του και οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα.
Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος ενώ παραπέμπεται στον ανακριτή ο 16χρονος κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη μεθαύριο Παρασκευή.
Ο 15χρονος είναι μαθητής στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Ανατολής και ο 16χρονος στην Β’ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων.
