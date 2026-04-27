Euroleague: Έφτασε στην Ελλάδα χωρίς τον Μίροτιτς η Μονακό
Μονακό Euroleague Ολυμπιακός play off

Euroleague: Έφτασε στην Ελλάδα χωρίς τον Μίροτιτς η Μονακό

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Μονακό για τις δυο αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

Euroleague: Έφτασε στην Ελλάδα χωρίς τον Μίροτιτς η Μονακό
Χωρίς τον Νίκολα Μίροτιτς που έμεινε στο πριγκιπάτο έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) στην Αθήνα η αποστολή της Μονακό για τους δυο πρώτους αγώνες των play off της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Οι μονεγάσκοι που απέκλεισαν τη Μπαρτσελόνα μετά την ήττα τους από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για τους Καταλανούς, που έμειναν εκτός play off.



Η Μονακό που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα αρκετά προβλήματα τραυματισμών, πλέον είναι σε μια φάση επιστροφών με τους περισσότερους (πλην του Νίκολα Μίροτιτς) παίκτες να είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι.

Το βράδυ της Τρίτης (28/4, 21:00) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ την Πέμπτη (30/4, 21:00) ακολουθεί το δεύτερο ματς των play off.

Πηγή: www.gazzetta.gr

