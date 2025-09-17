Κάλυμνος: Συνελήφθη 39χρονος που έκλεψε 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη - Είχε επιχειρήσει να διαρρήξει τρία σπίτια
Κάλυμνος: Συνελήφθη 39χρονος που έκλεψε 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη - Είχε επιχειρήσει να διαρρήξει τρία σπίτια
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.163,70 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 39χρονου για κλοπή 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) η Αστυνομία στην Κάλυμνο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η rodiaki.gr, το βράδυ της Κυριακής (14/9) ο 39χρονος φέρεται να αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 2000 ευρώ από ηλικιωμένη και επιχείρησε να παραβιάσει τρεις κατοικίες.
Μετά από καταγγελίες για τα περιστατικά αυτά, η Αστυνομία του νησιού εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9). Ωστόσο, κατά την ακινητοποίησή του αντιστάθηκε, ενώ διαπιστώθηκε πως είχε δηλώσει απώλεια της αστυνομικής του ταυτότητας και δεν είχε προβεί στην έκδοση νέας.
Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.163,70 ευρώ, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ακολουθεί τη νομική διαδικασία που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.
