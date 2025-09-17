Κλείδωσε πελάτισσα μέσα στο κατάστημά του στα Φάρσαλα και εξαφανίστηκε, την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική
Ο υπεύθυνος του καταστήματος ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της, κλείδωσε και έφυγε
Ένα περίεργο περιστατικό έλαβε χώρα χθες στα Φάρσαλα στη Λάρισα, με «θύμα» μια 45χρονη γυναίκα η οποία πήγε για ψώνια σε κατάστημα και κατέληξε κλειδωμένη μέσα σε αυτό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η 45χρονη γύρω στις 11:00 το πρωί, μπήκε σε κατάστημα κινέζικων ειδών και κάποια στιγμή βρέθηκε στο δοκιμαστήριο για να φορέσει ένα ρούχο.
Ο υπεύθυνος του καταστήματος ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της, κλείδωσε και έφυγε για την πόλη της Λάρισας.
Η γυναίκα λίγα λεπτά μετά αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει μόνη στο μαγαζί και πως αυτό ήταν κλειδωμένο. Άμεσα ειδοποίησε της Αρχές, ενώ χρειάστηκε αρχικά η επέμβαση κλειδαρά και στη συνέχεια στελεχών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων για να ανοίξουν την πόρτα και να βάλουν τέλος στην περιπέτειά της.
