Σαμαράς: Επιβάλλεται η αποκάλυψη και των ηθικών αυτουργών της σκευωρίας Novartis
Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός
Την ανάγκη να αποκαλυφθούν και «εκείνοι που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Novartis» τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη.
Όλη η δήλωση Σαμαρά
«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη! Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις! Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».
Ο Δημήτρης Γιάννος, δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή της μετατροπής της υπόθεσης Novartis σε μια αδιανόητη και προκλητική πολιτική σκευωρία, είχα την τύχη, την τιμή και την ευθύνη να χειριστώ νομικά την υπόθεση για λογαριασμό του προέδρου μας Α. Σαμάρα.Επι 8 σχεδόν χρόνια βίωσα κάθε στιγμή της, κάθε λεπτομέρεια, κάθε ανθρώπινο συναίσθημά της.
Την αγανάκτηση από την πρωτοφανή στοχοποίηση ενός ανθρώπου που κουβαλά μια μοναδική κληρονομιά εθνικής προσφοράς, ηθικής και αξιοπρέπειας.
Η σημερινή απόφαση δεν αποτελεί μια προσωπική του μόνο δικαίωση, αλλά κυρίως μια δικαίωση για τους πολίτες που διασύρονται με ψέμματα και τελικά δικαίωση για τη θεσμική θωράκιση της Δημοκρατίας μας.Η καταδίκη των 2 ψευδομαρτύρων αποκαλύπτει την αλήθεια που όλοι γνωρίζουμε, δεν φέρνει όμως στο φως τους ηθικούς αυτουργούς, τους κρυπτόμενους και προκλητικά προστατευόμενους καθοδηγητές της σκευωρίας.
Οφείλουμε στον ελληνικό λαό και τους θεσμούς του πολιτεύματος να αποκαλυφθεί, έστω και αργά, ολόκληρη η αλήθεια και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους”.
Διότι η λήθη δεν υπήρξε ποτέ λύση. Ο Αντώνης Σαμαράς το είπε και το έκανε, πήγε τη σκευωρία «μέχρι τέλους» και δεν θα σταματήσει μέχρι το φως να νικήσει το σκοτάδι!»
