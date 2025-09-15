Τέμπη: Κατατέθηκε η πρόταση του προϊσταμένου της εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τους κατηγορούμενους της δίκης

Κατατέθηκε σήμερα η πρόταση 996 σελίδων του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τους κατηγορουμένους στη δίκη των Τεμπών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, κ. Τσόγκας, κατέθεσε την πρότασή του στην Πρόεδρο Εφετών. Μελέτησε την υπόθεση και συνέταξε την πρότασή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση του κ. Τσόγκα είναι παρόμοια με αυτή του Εφέτη Ανακριτή. Σε 10 ημέρες, η Πρόεδρος Εφετών καλείται να αποφασίσει αν συμφωνεί με την πρόταση που έχει στα χέρια της. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι συνήγοροι των 36 κατηγορουμένων μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις που αφορούν το κατηγορητήριο.

Με αυτή τη διαδικασία ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό της δίκης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τη συμπλήρωση της τρίτης επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.





Συγκέντρωση συγγενών στα δικαστήρια

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, ζητώντας να απαντηθούν ερωτήματα που, όπως ισχυρίζονται, δεν απαντήθηκαν από την κύρια ανάκριση που έκλεισε.

Για τον λόγο αυτό, συνήγοροι 80 οικογενειών θυμάτων κατέθεσαν αίτημα ζητώντας να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική ανάκριση, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν στην έκρηξη και την πυρόσφαιρα.