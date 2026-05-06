Σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ ο Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο»
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ ο Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο»

Πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατότητων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ ο Νετανιάχου: Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο»
Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς.

«Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει «πλήρης συντονισμός» ενεργειών με την Ουάσινγκτον και ότι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατότητων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης