Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά το τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα - Άνοιξε η Σεβαστουπόλεως
ΕΛΛΑΔΑ
Εκρηκτικός μηχανισμός Αμπελόκηποι Κατάστημα

Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά το τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα - Άνοιξε η Σεβαστουπόλεως

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσε στο σημείο δίχως να εντοπίσει κάτι

Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά το τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα - Άνοιξε η Σεβαστουπόλεως
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως, δίνοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δίχως να εντοπίσει κάτι. Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά η οδός Σεβαστουπόλεως και η Αρκαδίας, τις οποίες είχε κλείσει η Τροχαία για το περιστατικό.


Ειδήσεις σήμερα:

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό

Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη: Διπλό γκάλοπ της Marc πριν και μετά τη ΔΕΘ - Πήρε 1,7 μονάδες η ΝΔ και πήγε στο 31%





Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης