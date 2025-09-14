Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά το τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα - Άνοιξε η Σεβαστουπόλεως
Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσε στο σημείο δίχως να εντοπίσει κάτι
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως, δίνοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.
Στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, δίχως να εντοπίσει κάτι. Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά η οδός Σεβαστουπόλεως και η Αρκαδίας, τις οποίες είχε κλείσει η Τροχαία για το περιστατικό.
