Η Αν Γουίντεκομπ φαίνεται να χτυπήθηκε 21 φορές στο κεφάλι με σφυρί σύμφωνα με τους εισαγγελείς

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της, ο Τζόσουα Κέρι, φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τη Γουίντεκομπ με σφυρί και στη συνέχεια πήρε το πορτοφόλι της πριν διαφύγει με το αυτοκίνητό του





Ο εισαγγελέας Κασίφ Μαλίκ ανέφερε ότι ο άνδρας που κατηγορείται για τη















Ο Μαλίκ είπε στο δικαστήριο ότι η Γουίντεκομπ δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη διαδικτυακή συνέντευξη για την εκπομπή Matt Allwright του Channel 5, η οποία είχε οριστεί λίγο πριν από τις 13:00 (ώρα Βρετανίας) στις 8 Ιουλίου.



Η ομάδα παραγωγής της εκπομπής προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω της προσωπικής της βοηθού, η οποία στη συνέχεια ζήτησε από τον κηπουρό της Γουίντεκομπ να πάει στο σπίτι για να δει αν ήταν καλά.



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Ann Widdecombe was hit on head repeatedly with hammer, court told https://t.co/swk55bezwW via @IrishTimesWorld — Irish Times World (@IrishTimesWorld) July 21, 2026

Κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 12:20 της ίδιας ημέρας, όπως είχε ακουστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της ιατροδικαστικής έρευνας.



Αν Γουίντεκομπ πέθανε αφού δέχθηκε 21 χτυπήματα στο κεφάλι με σφυρί, ενώ έτρωγε το μεσημεριανό της στο σπίτι της στο Ντέβον, στη νοτιοδυτική Αγγλία δήλωσαν οι εισαγγελείς στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ.Ο εισαγγελέας Κασίφ Μαλίκ ανέφερε ότι ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της υπουργού , ο Τζόσουα Κέρι, έφτασε στο σπίτι της στις 8 Ιουλίου με ένα κόκκινο Vauxhall Corsa και εισήλθε από την κεντρική είσοδο.Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Κέρι, ο οποίος φέρεται να παρέμεινε μέσα στο σπίτι μόλις δύο λεπτά και φορούσε μαύρα γάντια, χτύπησε επανειλημμένα τη Γουίντεκομπ με σφυρί, την έριξε από την καρέκλα της και στη συνέχεια πήρε το πορτοφόλι της πριν διαφύγει με το αυτοκίνητό του.Ο 28χρονος από το Νότιο Γιορκσάιρ, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, προφυλακίστηκε και πρόκειται να εμφανιστεί αργότερα την Τρίτη ενώπιον του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (Old Bailey) σύμφωνα με το BBC Ο Μαλίκ είπε στο δικαστήριο ότι η Γουίντεκομπ δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη διαδικτυακή συνέντευξη για την εκπομπή Matt Allwright του Channel 5, η οποία είχε οριστεί λίγο πριν από τις 13:00 (ώρα Βρετανίας) στις 8 Ιουλίου.Η ομάδα παραγωγής της εκπομπής προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω της προσωπικής της βοηθού, η οποία στη συνέχεια ζήτησε από τον κηπουρό της Γουίντεκομπ να πάει στο σπίτι για να δει αν ήταν καλά.Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο κηπουρός μπήκε στο σπίτι από την ανοιχτή κεντρική πόρτα στις 9 Ιουλίου και βρήκε τη Γουίντεκομπ πεσμένη μπρούμυτα στο πάτωμα της κουζίνας, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.Κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 12:20 της ίδιας ημέρας, όπως είχε ακουστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της ιατροδικαστικής έρευνας.

Ο Μαλίκ δήλωσε στον επικεφαλής δικαστή ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στο Χέιτορ έδειξε πως είχε δεχθεί τη θανατηφόρα επίθεση την προηγούμενη ημέρα.



Πρόσθεσε ότι η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά εάν η επίθεση συνδέεται με τρομοκρατία ή είχε πολιτικά κίνητρα.



Ο Κέρι, από το Ρόδεραμ, εμφανίστηκε ανέκφραστος στο εδώλιο και μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του, την ημερομηνία γέννησής του και τη διεύθυνσή του κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία. Δεν δήλωσε αν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία.



Ο Κέρι κατηγορήθηκε το προηγούμενο βράδυ για μία κατηγορία ανθρωποκτονίας, ύστερα από έρευνα που διεξήχθη από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.



Το δικαστήριο άκουσε ότι ο ιατροδικαστής έδωσε ως προσωρινή αιτία θανάτου αμβλύ τραύμα στο κεφάλι.



Ωστόσο, νωρίτερα την Τρίτη, κατά την έναρξη της ιατροδικαστικής έρευνας για τον θάνατό της, αναφέρθηκε ότι, παρότι είχε πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, «σε αυτό το στάδιο η ακριβής ιατρική αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί».



Η πολιτική σταδιοδρομία της Γουίντεκομπ διήρκεσε πολλές δεκαετίες.



Υπηρέτησε ως βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος στην εκλογική περιφέρεια του Μέιντστοουν στο Κεντ επί 23 χρόνια και διετέλεσε υφυπουργός στην κυβέρνηση του σερ Τζον Μέιτζορ τη δεκαετία του 1990.



Μετά την αποχώρησή της από τη Βουλή των Κοινοτήτων, συμμετείχε το 2010 στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Strictly Come Dancing του BBC και το 2018 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Celebrity Big Brother.



Αργότερα εκπροσώπησε τη Νοτιοδυτική Αγγλία ως ευρωβουλευτής του Κόμματος του Brexit (Brexit Party), ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Reform UK ως εκπρόσωπος του κόμματος.