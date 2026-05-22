«Είπε ότι θα με πυροβολήσει με έξι σφαίρες και θα πετάξει χειροβομβίδα μέσα στο σπίτι», λέει η 22χρονη που απειλήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο Κρήτης
Πώς συνελήφθη ο πρώην σύντροφός της 22χρονης - «Είναι ένας πολύ βίαιος άνθρωπος όταν έχει νεύρα. Νευρίασε όταν του είπα ότι θα χωρίσουμε, εκεί έβγαλε το κακό, γιατί πιστεύει ότι είχα κάποιον άλλον στη ζωή μου», τόνισε η κοπέλα
Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/5) στο Ηράκλειο της Κρήτης περιέγραψε η 22χρονη, η οποία δέχθηκε απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Ο 26χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα.
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 η 22χρονη επεσήμανε ότι ο πρώην σύντροφός της είπε ότι θα την πυροβολήσει με έξι σφαίρες, ότι θα πετάξει χειροβομβίδα μέσα στο σπίτι και ότι θα κάνει κακό στους γονείς της.
«Είναι ένας πολύ βίαιος άνθρωπος όταν έχει νεύρα. Νευρίασε όταν του είπα ότι θα χωρίσουμε, εκεί έβγαλε το κακό, γιατί πιστεύει ότι είχα κάποιον άλλον στη ζωή μου», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με την ίδια, το βράδυ της σύλληψης βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον αδερφό και την αδερφή της, καθώς και έναν οικογενειακό φίλο που είχε έρθει να τους επισκεφθεί. Όταν ο 26χρονος έμαθε πως ο φίλος βρισκόταν εκεί, νευρίασε και άρχισε να παίρνει συνεχώς τηλέφωνα και να απειλεί.
«Η αδερφή μου ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και είπε να καλέσουμε την Αστυνομία πριν γίνει το αναπόφευκτο και έτσι ακριβώς πήραμε την Αστυνομία», είπε. Οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, προχώρησαν στην απομάκρυνσή της από το σπίτι και τη μετέφεραν με ασφάλεια στο Αστυνομικό Τμήμα. Η 22χρονη, όμως, συνέχισε να απαντά στις κλήσεις του 26χρονου, προκειμένου να τον καθοδηγήσει προς το σπίτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί.
Οι δυνάμεις της Αστυνομίας τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν έξω από το σπίτι της 22χρονης, όπου - σύμφωνα με αστυνομικές πηγές - φώναζε και χτυπούσε την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του.
«Να δώσω ένα μήνυμα στις κοπέλες, αυτές οι καταστάσεις πρέπει να πηγαίνουν στην Αστυνομία», σημείωσε η 22χρονη για γυναίκες που μπορεί να βιώσουν παρόμοια περιστατικά.
Πώς συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της 22χρονηςΗ 22χρονη περιέγραψε πώς έγινε η σύλληψη του 26χρονου από την Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι δεχόταν επανειλημμένες απειλές από εκείνον. Όπως ανέφερε, την καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο και απειλούσε τόσο την ίδια όσο και τους γονείς της, λέγοντας πως αν εκείνη έβρισκε κάποιον άλλον, θα τους σκότωνε ή θα προκαλούσε κακό είτε στην επιχείρηση, όπου εργάζεται, είτε στην ίδια της την οικογένειά.
Το μήνυμα της μητέρας της 22χρονηςΗ μητέρα της 22χρονης τόνισε: «Εγώ θέλω να ακουστεί σε όλες τις γυναίκες, να μην φοβούνται να μιλήσουν για κανένα λόγο. Όλες οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα. Έτσι ακριβώς υπάρχει η ελληνική Αστυνομία να βοηθήσει όλες τις γυναίκες, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να μη φοβόμαστε τέλος».
