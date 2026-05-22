Τραγωδία στη Χαλκιδική: 70χρονος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 49χρονο πεζό
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 στο 13ο χιλιόμετρο Μουδανιών-Κασσάνδρας
Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/5) στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα στο 13ο χιλιόμετρο Μουδανιών-Κασσάνδρας 70χρονος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 49χρονο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 49χρονο σε τοπικό κέντρο Υγείας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.
