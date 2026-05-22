Σύλληψη και προσαγωγές γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ πριν τον πρώτο ημιτελικό
Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ όπου διέξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:
- 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,
- 1.700 της Φενέρμπαχτσε,
- 700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.
