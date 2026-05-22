Μαθήτρια στο Αγρίνιο έκανε μπούλινγκ σε συμμαθήτριά της - Επιτέθηκε και στη μητέρα της κοπέλας και την δάγκωσε

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και γονέων σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με πρωταγωνίστριες δύο 16χρονες μαθήτριες, οδηγώντας σε συλλήψεις και αλληλομηνύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης έξω από σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ της πόλης, όταν μία 16χρονη φέρεται να προσέγγισε συνομήλική της και να την απείλησε και εξύβρισε. Η δεύτερη μαθήτρια είχε καταγγείλει πως δεχόταν επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά και bullying τους τελευταίους δύο μήνες.

Όπως αναφέρθηκε στις Αρχές, η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά.

Μετά το επεισόδιο έξω από το σχολείο, η μητέρα της μαθήτριας συναντήθηκε με την 16χρονη σε πλατεία του Αγρινίου, όπου ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ανήλικη επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για σωματική βία, απειλές και εξύβριση.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν στη σύλληψη της 16χρονης, της μητέρας της παθούσας, αλλά και της μητέρας της ανήλικης κατηγορούμενης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
