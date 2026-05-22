Απόπειρα κλοπής σε αθλητική εγκατάσταση στην Εύβοια: Συνελήφθησαν πέντε άτομα εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι
Αφαίρεσαν το ρολόι της ΔΕΗ και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν σιδερένιο λοστό για να διαρρήξουν την είσοδο
Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Βόρεια Εύβοια για απόπειρα κλοπής σε αθλητική εγκατάσταση, ανάμεσά τους και τρεις ανήλικοι.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Μαΐου 2026, όταν περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες την ώρα που επιχειρούσαν να παραβιάσουν αποθηκευτικό χώρο αθλητικής εγκατάστασης σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα πέντε άτομα φέρονται να έδρασαν από κοινού. Αρχικά προκάλεσαν φθορές στην παροχή ρεύματος του αθλητικού χώρου, αφαιρώντας το ρολόι της ΔΕΗ, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν σιδερένιο λοστό προκειμένου να διαρρήξουν την είσοδο αποθήκης που ανήκει σε Δήμο της περιοχής.
Ωστόσο, οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και να συλληφθούν πριν ολοκληρώσουν την πράξη τους. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των τριών ανήλικων συλληφθέντων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
