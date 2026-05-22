Τροχαίο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, αναποδογύρισε αυτοκίνητο, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ο οδηγός τραυματίστηκε και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22/5) στην περιοχή του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε σε μία πλαγιά εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Ο τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
