Βίντεο: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τρεις τραυματίες
Το κοράκι προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρό του που είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο
Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν δέχτηκαν επίθεση από ένα κοράκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πτηνό επιχειρούσε να προστατεύσει το μικρό του που κάτω από άγνωστες συνθήκες είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος.
Τα τραύματα προήλθαν από τα νύχια του πουλιού καθώς όταν έβλεπε κάποιον από τους περαστικούς να πλησιάζει προς το σημείο όπου ήταν το μικρό του έκανε επίθεση, σύμφωνα με το voria.gr. Κάτοικοι της περιοχής και οι υπάλληλοι ενός γειτονικού σούπερ μάρκετ ειδοποίησαν την αστυνομία από όπου, όπως υποστηρίζουν, δήλωσαν αναρμόδιοι και τους παρέπεμψαν στον δήμο ενώ από εκεί τους είπαν ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική, κατά τις ίδιες πηγές.
Τελικά, ένας καταστηματάρχης, φόρεσε κράνος μοτοσικλέτας και πήρε μια σκούπα, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το μετέφερε σε γειτονικό μικρό πάρκο όπου το άφησε προκειμένου να το εντοπίσει το κοράκι, όπως και έγινε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Καλά στην υγεία τους είναι και οι τραυματίες καθώς φαρμακοποιός της περιοχής περιποιήθηκε τις αμυχές και τις μικρές πληγές που τους προκάλεσε το κοράκι.
