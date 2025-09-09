Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη επειδή προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη επειδή προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ

Εντοπίστηκε θετική σε αλκοτέστ και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη επειδή προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/9) στην Περαία Θεσσαλονίκης, όταν μία 45χρονη οδηγός ενεπλάκη σε σύγκρουση και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ο οποίος έδειξε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψή της και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της. 

Η 45χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό διενεργήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

