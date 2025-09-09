Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη επειδή προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
Εντοπίστηκε θετική σε αλκοτέστ και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/9) στην Περαία Θεσσαλονίκης, όταν μία 45χρονη οδηγός ενεπλάκη σε σύγκρουση και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η γυναίκα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ο οποίος έδειξε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψή της και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της.
Η 45χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό διενεργήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
