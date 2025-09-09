Κρήτη: 57χρονος αυτοκτόνησε στην αυλή του σπιτιού του
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Λασίθι Αυτοκτονία

Κρήτη: 57χρονος αυτοκτόνησε στην αυλή του σπιτιού του

Τον 57χρονο βρήκαν νεκρό φίλοι του - Έβαλε τέλος στη ζωή του με αιχμηρό αντικείμενο

Κρήτη: 57χρονος αυτοκτόνησε στην αυλή του σπιτιού του
Νέα αυτοκτονία με έναν 57χρονο άνδρα να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Λασίθι, καταγράφηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το πρωί όταν ο 57χρονος άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής με τους φίλους του να τον αναζητούν.

Τελικά, τον βρήκαν στην αυλή του σπιτιού του, σε περιοχή του Λασιθίου, νεκρό καθώς ο ίδιος είχε αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της αυτοχειρίας.

