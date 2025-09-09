Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Κρήτη: 57χρονος αυτοκτόνησε στην αυλή του σπιτιού του
Κρήτη: 57χρονος αυτοκτόνησε στην αυλή του σπιτιού του
Τον 57χρονο βρήκαν νεκρό φίλοι του - Έβαλε τέλος στη ζωή του με αιχμηρό αντικείμενο
Νέα αυτοκτονία με έναν 57χρονο άνδρα να βάζει τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στο Λασίθι, καταγράφηκε στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το πρωί όταν ο 57χρονος άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής με τους φίλους του να τον αναζητούν.
Τελικά, τον βρήκαν στην αυλή του σπιτιού του, σε περιοχή του Λασιθίου, νεκρό καθώς ο ίδιος είχε αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της αυτοχειρίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το πρωί όταν ο 57χρονος άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής με τους φίλους του να τον αναζητούν.
Τελικά, τον βρήκαν στην αυλή του σπιτιού του, σε περιοχή του Λασιθίου, νεκρό καθώς ο ίδιος είχε αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία απολύτως βοήθεια.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της αυτοχειρίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα