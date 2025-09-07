Σε εκτάσεις τριών στρατοπέδων θα ανεγερθούν 2.000 διαμερίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Εκτάσεις από τρία στρατόπεδα θα διατεθούν για την ανέγερση συνολικά 2.000 διαμερισμάτων στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ειδικότερα σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται να διατεθούν εκτάσεις από:1. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ" ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣΈκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 696 διαμερίσματα.2. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΖΙΑΚΑ", ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΈκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.3. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ", ΠΑΤΡΑΈκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.