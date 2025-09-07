ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στεγαστική κρίση Στρατόπεδα

Σε εκτάσεις τριών στρατοπέδων θα ανεγερθούν 2.000 διαμερίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης

Εκτάσεις από τρία στρατόπεδα θα διατεθούν για την ανέγερση συνολικά 2.000 διαμερισμάτων  στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ειδικότερα  σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται να διατεθούν εκτάσεις από:

1. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ" ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ


Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 696 διαμερίσματα.


2. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΖΙΑΚΑ", ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.


3. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ", ΠΑΤΡΑ


Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.

