Κλήρωση Eurojackpot 5/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

ΕΛΛΑΔΑ
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (5/09), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 74 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του είναι οι εξής: 6, 14, 25, 29, 46 και 7, 11.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

