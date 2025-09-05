Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Κλήρωση Eurojackpot 5/9/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (5/09), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 74 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του είναι οι εξής: 6, 14, 25, 29, 46 και 7, 11.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.
