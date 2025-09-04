Εντοπίστηκε φυτεία με περισσότερα από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης στο Ξυλόκαστρο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

ΕΛΛΑΔΑ
Τα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν

Σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας ναρκωτικών σημείωσε σήμερα (4/9) η Αστυνομία, καθώς εντόπισε  μία φυτεία 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Πιο συγκεκριμένα, επιχείρηση της Αστυνομίας έφερε στο φως σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώρο φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντίστοιχος καλλιεργητικός εξοπλισμός καθώς και σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές για τη διαμονή τους στο χώρο.

Η προανάκριση διενεργεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων της παράνομης καλλιέργειας.

