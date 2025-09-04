Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Εντοπίστηκε φυτεία με περισσότερα από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης στο Ξυλόκαστρο
Εντοπίστηκε φυτεία με περισσότερα από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης στο Ξυλόκαστρο
Τα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν
Σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας ναρκωτικών σημείωσε σήμερα (4/9) η Αστυνομία, καθώς εντόπισε μία φυτεία 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Πιο συγκεκριμένα, επιχείρηση της Αστυνομίας έφερε στο φως σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώρο φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντίστοιχος καλλιεργητικός εξοπλισμός καθώς και σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές για τη διαμονή τους στο χώρο.
Η προανάκριση διενεργεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων της παράνομης καλλιέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, επιχείρηση της Αστυνομίας έφερε στο φως σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώρο φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντίστοιχος καλλιεργητικός εξοπλισμός καθώς και σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές για τη διαμονή τους στο χώρο.
Η προανάκριση διενεργεί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων της παράνομης καλλιέργειας.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα