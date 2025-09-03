Νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ με 136 προσλήψεις στο μουσείο Ακρόπολης
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΕΠ Μουσείο Ακρόπολης Προσλήψεις Αιτήσεις

Νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ με 136 προσλήψεις στο μουσείο Ακρόπολης

Δείτε ειδικότητες και προσόντα - Πώς θα κάνετε γρήγορα και εύκολα την αίτησή σας για να διεκδικήσετε μία θέση στο Μουσείο της Ακρόπολης

Νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ με 136 προσλήψεις στο μουσείο Ακρόπολης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το ΑΣΕΠ ενέκρινε νέα προκήρυξη για 136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης. Θα επιλεγεί εποχικό προσωπικό Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες για 136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Οι επιλεγέντες/είσες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με κωδ. θέσης 100 θα απασχοληθούν σε διαχείριση ταμείου, έκδοση εισιτηρίων και η εργασία παρέχεται σε βάρδιες με κυλιόμενο ωράριο.

-ΔΕ Φύλακες - 95 θέσεις
-ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού - 41 θέσεις

136 προσλήψεις χωρίς ηλικιακά όρια στο Μουσείο Ακρόπολης

Οι υποψήφιοι/ες όλων των κλαδο/ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως: α) 67 ετών και β) κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη. 

Ειδήσεις σήμερα:

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας

Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ

Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης