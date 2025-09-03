Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Νέος διαγωνισμός ΑΣΕΠ με 136 προσλήψεις στο μουσείο Ακρόπολης
Δείτε ειδικότητες και προσόντα - Πώς θα κάνετε γρήγορα και εύκολα την αίτησή σας για να διεκδικήσετε μία θέση στο Μουσείο της Ακρόπολης
Το ΑΣΕΠ ενέκρινε νέα προκήρυξη για 136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης. Θα επιλεγεί εποχικό προσωπικό Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
-ΔΕ Φύλακες - 95 θέσεις
-ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού - 41 θέσεις
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.
Οι ειδικότητες για 136 προσλήψεις στο Μουσείο ΑκρόποληςΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Οι επιλεγέντες/είσες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με κωδ. θέσης 100 θα απασχοληθούν σε διαχείριση ταμείου, έκδοση εισιτηρίων και η εργασία παρέχεται σε βάρδιες με κυλιόμενο ωράριο.
136 προσλήψεις χωρίς ηλικιακά όρια στο Μουσείο ΑκρόποληςΟι υποψήφιοι/ες όλων των κλαδο/ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως: α) 67 ετών και β) κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
