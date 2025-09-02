Προφυλακιστέος ο 36χρονος μέλος της συμμορίας λαθρεμπορίας τσιγάρων και δεξί χέρι του διαβόητου κακοποιού «Έντικ»
Αρνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την σημερινή του απολογία στην αρμόδια ανακρίτρια ο 36χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο και κατηγορείται ως μέλος της συμμορίας λαθρεμπορίας τσιγάρων φέρεται ως δεξί χέρι του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.
Να σημειωθεί πως η εγκληματική οργάνωση, στην οποία ο 36χρονος κατηγορείται ότι είναι μέλος, είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία κατηγορούνταν για εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών και επιθέσεων κατά έγκλειστων σε φυλακές.
Τώρα, κατά τη σημερινή απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 36χρονος αρνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση.
Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ο 36χρονος, ο οποίος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ» και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.
Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε πως ο συλληφθείς κατά το παρελθόν «έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών και διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων».
Η επιχείρηση στήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου από ομάδα αστυνομικών του τμήματος δίωξης Εκβιαστών, οι οποίοι είχαν νωρίτερα εντοπίσει τον 36χρονο και γνώριζαν πλέον τις κινήσεις τους. Περίμεναν, λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή και έκλεισαν με τρία αυτοκίνητα το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος κατηγορούμενος.
Ενα αυτοκίνητο της αστυνομίας προπορευόταν εκείνου του 36χρονου, ένα ακολουθούσε, ενώ ένα τρίτο πήρε θέση στο πλάι του οχήματος του κατηγορούμενους, μην αφήνοντάς του κανένα περιθώριο αντίδρασης και διαφυγής. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί βγήκαν από τα αυτοκίνητα και προχώρησαν στη σύλληψη. Όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών που βρέθηκαν να γίνουν μάρτυρες της αστυνομικής επιχείρησης.
Ο 36χρονος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατηγορούμενων ως μέλος της συμμορίας εκβιαστών και λαθρεμπόρων τσιγάρων με αρχηγό τον διαβόητο «Εντικ», ο οποίος κινεί τα νήματα στο κραταιό συνδικάτο εγκλήματος που έχει δημιουργήσει από το εξωτερικό- πιθανότατα το Ντουμπάι, όπου η αστυνομία εκτιμά ότι βρίσκεται.
Γι' αυτό, άλλωστε το προσωνύμιό του είναι «Φωνή», αφού τα μέλη της συμμορίας του ακούνε μόνο τη φωνή του και δεν βλέπουν τον ίδιο. Σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσε ένταλμα για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση. Κατά τη σε βάρος του δικογραφία, μαζί με άλλους συγκατηγορουμένους του, εκβίαζε έναν άνδρα με το πρόσχημα ότι τους όφειλε λεφτά από λαθρεμπόριο τσιγάρων.
Ο συλληφθείς που έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με διάφορα αδικήματα (κλοπές, ναρκωτικά, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εκβιασμοί) είναι ομογενής και είχε ως βασική του ασχολία τις πολεμικές τέχνες, ως πυγμάχος.
Πλέον οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης.
