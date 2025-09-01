Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ξεκινούν αύριο οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου
Από αύριο, 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων επιλογής - εγγραφής καταρτιζομένων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2025 -2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 15:00.
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr
Στον ίδιο σύνδεσμο υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε «Συχνές Ερωτήσεις», για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υποψηφίων.
Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και την Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.
Η φοίτηση στις Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχεται δωρεάν.
Οι Σ.Α.Ε.Κ. προσφέρουν ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.
Τί ισχύει για την εγγραφή αποφοίτων ΕΠΑΛ, Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου, Τ.Ε.Λ.
Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ.
Η διαδικασίαΟι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής - εγγραφής στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επιλέγοντας μέχρι τρεις (3) ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν, από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στις Σ.Α.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρίαΗ αίτηση για επιλογή στις Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία, υποβάλλεται στις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Κ. από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. Κ5/149570/29-12-2023 (Β΄158/13-1-2024) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισής και Δια Βίου Μάθησης.
Οι ειδικότητες των ΣΑΕΚΌλες οι ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που θα παρέχονται το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2025 -2026, υπάρχουν στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/EidikotitesA_2025.xlsx
Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ. υποβάλλεται αποκλειστικά στις Σ.Α.Ε.Κ. από 1/9/2025 έως 30/9/2025.
Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2025 – 2026 στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2025b.xlsx
