Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο - «Η θλιβερή είδηση έπεσε σαν κεραυνός»
Καστοριά Τροχαίο δυστύχημα Παιδιά Κηδεία

Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο - «Η θλιβερή είδηση έπεσε σαν κεραυνός»

Το τελευταίο «αντίο» δόθηκε σε κλίμα οδύνης, με φίλους, συγγενείς και συγχωριανούς από το Μαυροχώρι και την Πολυκάρπη να συνοδεύουν τα παιδιά στην τελευταία τους κατοικία

Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο - «Η θλιβερή είδηση έπεσε σαν κεραυνός»
Σε πένθος έχει βυθιστεί η Καστοριά, καθώς την Παρασκευή 29 Αυγούστου, τελέστηκε η κηδεία των δύο 16χρονων παιδιών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης.

Το τελευταίο «αντίο» δόθηκε σε κλίμα οδύνης, με φίλους, συγγενείς και συγχωριανούς από το Μαυροχώρι και την Πολυκάρπη να συνοδεύουν τα παιδιά στην τελευταία τους κατοικία.

«Σαν κεραυνός έπεσε η πολύ θλιβερή είδηση, σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους, το χωριό και την περιοχή όλη. Ήταν ευγενικό και τρυφερό παιδί. Τον έβλεπα συχνότερα από όλους τους άλλους μαθητές μου, καθώς συναντιόμασταν συνεχώς στην εκκλησία του χωριού μας, την οποία χαιρόταν να υπηρετεί», δήλωσε γεμάτη θλίψη η δασκάλα του 16χρονου, όπως μετέδωσε το MEGA.

Το χαμόγελο της 16χρονης θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες των αγαπημένων της.

«Κόρη, αδελφή, εγγονή, ανιψιά, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές όλων μας για το φωτεινό της χαμόγελο και την καλοσύνη της».



Πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης.

Τα παιδιά φέρονται να είχαν πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας του 16χρονου για μια σύντομη βόλτα.

Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο - «Η θλιβερή είδηση έπεσε σαν κεραυνός»


Τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο τα σημάδια από τα φρεναρίσματα που εντοπίστηκαν στον δρόμο δείχνουν ότι το 16χρονο αγόρι που οδηγούσε το αυτοκίνητο, προσπάθησε να ακινητοποιήσει το όχημα πριν αυτό εκτραπεί, γκρεμίσει συρματόπλεγμα και καταλήξει σε χωράφι.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα να παλεύουν για αρκετή ώρα ώστε να απελευθερώσουν τα άψυχα σώματα των δύο εφήβων από τα συντρίμμια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι οικογένειές τους, τους αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ.

