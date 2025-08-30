Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο - «Η θλιβερή είδηση έπεσε σαν κεραυνός»

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα να παλεύουν για αρκετή ώρα ώστε να απελευθερώσουν τα άψυχα σώματα των δύο εφήβων από τα συντρίμμια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.Οι οικογένειές τους, τους αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ.