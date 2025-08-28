Ηράκλειο: Διαδηλωτές με πανό υπέρ της Παλαιστίνης μπροστά στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια
Πλήθος διαδηλωτών με πανό υπέρ της Παλαιστίνης και συνθήματα κατά της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα συγκεντρώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/8) στον χώρο στάθμευσης του λούνα παρκ «Κατερίνα» στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να υποδεχτούν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι της πόλης.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το πλοίο, το οποίο μεταφέρει περίπου 1.600 επιβάτες, αποτέλεσε αφορμή για την οργανωμένη κινητοποίηση από φορείς και συλλογικότητες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό. Στόχος τους, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, είναι να σταλεί ένα «ηχηρό μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας» και να αναδειχθεί το αίτημα για στήριξη του παλαιστινιακού αγώνα. Στο κάλεσμα της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» ανταποκρίθηκαν σωματεία, εργαζόμενοι και λιμενεργάτες.
Στο λιμάνι βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί ότι είχε συμβεί πριν από περίπου έναν μήνα. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο ακριβώς πλοίο είχε αγκυροβολήσει τον Ιούλιο στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου προκαλώντας εντάσεις, επεισόδια αλλά και προσαγωγές.
