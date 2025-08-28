Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ρούχα Παιχνίδια ΔΙΜΕΑ Μαϊμού προϊόντα

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.315 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ)

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην κατάσχεση και καταστροφή χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 260.000 ευρώ οδήγησαν, πρόσφατοι, έλεγχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνελήφθησαν δύο παραβάτες..

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης, την περίοδο 25 έως και 27 Αυγούστου, διενήργησαν ελέγχους στη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών από Τελωνειακές υπηρεσίες χωρών της ΕΕ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.315 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ, ενώ για δύο παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας εμπορικών σημάτων τηρήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων) Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της ΕΛΑΣ και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως σχολιάζουν στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Έρχονται οι άδειες για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια

Όταν υψώθηκε το Tείχος του Βερολίνου: Πόσοι «έπεσαν» στην προσπάθεια διαφυγής
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης