Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 260.000 ευρώ
Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.315 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ)
Στην κατάσχεση και καταστροφή χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 260.000 ευρώ οδήγησαν, πρόσφατοι, έλεγχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνελήφθησαν δύο παραβάτες..
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης, την περίοδο 25 έως και 27 Αυγούστου, διενήργησαν ελέγχους στη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών από Τελωνειακές υπηρεσίες χωρών της ΕΕ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.
Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.315 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ, ενώ για δύο παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας εμπορικών σημάτων τηρήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων) Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της ΕΛΑΣ και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Όπως σχολιάζουν στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης, την περίοδο 25 έως και 27 Αυγούστου, διενήργησαν ελέγχους στη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών από Τελωνειακές υπηρεσίες χωρών της ΕΕ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.
Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 39.315 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (κυρίως παιχνίδια, είδη ένδυσης και αξεσουάρ) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώ, ενώ για δύο παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας εμπορικών σημάτων τηρήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων) Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της ΕΛΑΣ και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Όπως σχολιάζουν στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα