Καιρός: Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό χωρίς βροχές και με θερμοκρασίες έως 6°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα
Η πορεία του καιρού την επόμενη εβδομάδα - Δείτε χάρτες

Χωρίς βροχές και με θερμοκρασίες 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αναμένεται να κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του: «Δεν μιλάμε για ακραίες ζέστες». Μάλιστα, ο μετεωρολόγος παραθέτει χάρτες με την πορεία του καιρού την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:


Αναλυτικά ο καιρός αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

