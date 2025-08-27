Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Καιρός: Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό χωρίς βροχές και με θερμοκρασίες έως 6°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα
Καιρός: Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό χωρίς βροχές και με θερμοκρασίες έως 6°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα
Η πορεία του καιρού την επόμενη εβδομάδα - Δείτε χάρτες
Χωρίς βροχές και με θερμοκρασίες 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αναμένεται να κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.
Όπως τονίζει σε ανάρτησή του: «Δεν μιλάμε για ακραίες ζέστες». Μάλιστα, ο μετεωρολόγος παραθέτει χάρτες με την πορεία του καιρού την επόμενη εβδομάδα.
Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Όπως τονίζει σε ανάρτησή του: «Δεν μιλάμε για ακραίες ζέστες». Μάλιστα, ο μετεωρολόγος παραθέτει χάρτες με την πορεία του καιρού την επόμενη εβδομάδα.
Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
🎯 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 27, 2025
✅Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για «καύσωνα» στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται.
✅Στην αρχή του μήνα η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά… pic.twitter.com/V80AewGgHU
Αναλυτικά ο καιρός αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥΓενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα