Καιρός: Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό χωρίς βροχές και με θερμοκρασίες έως 6°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα

🎯 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ✅Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για «καύσωνα» στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται. ✅Στην αρχή του μήνα η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά… pic.twitter.com/V80AewGgHU

Καιρός: Γενικά αίθριος.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.