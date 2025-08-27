Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Κινητοποιήθηκαν 174 πυροσβέστες με 49 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα
Οριοθετήθηκε μέσα σε μία ώρα η φωτιά που ξέσπασε μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Παλιοκαμάριζα, στο Λαύριο. Λίγο μετά τις 14:00 εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση του Θορικού. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν συνολικά 174 πυροσβέστες με 49 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και βρισκόταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Δείτε βίντεο:
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook, Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης/facebook, orangepress.gr
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θορικού #Λαυρίου απομακρυνθείτε προς #Λαύριο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV…
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
