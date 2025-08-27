Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λαύριο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Κινητοποιήθηκαν 174 πυροσβέστες με 49 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Οριοθετήθηκε μέσα σε μία ώρα η φωτιά που ξέσπασε μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Παλιοκαμάριζα, στο Λαύριο. Λίγο μετά τις 14:00 εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση του Θορικού. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν συνολικά 174 πυροσβέστες με 49 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και βρισκόταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Δείτε βίντεο:




Φωτιά στη Παλιοκαμάριζα Θορικού





Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook, Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης/facebook, orangepress.gr

